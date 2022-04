Regional 21/04/2022 06:42 Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Sinop Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade Policiais militares da Força Tática prenderam em flagrante um homem de 18 anos e apreenderam um adolescente de 15 anos por tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (20.04), em Sinop. Na ação, foram apreendidos tabletes de substância análoga a maconha e porções de pasta base de cocaína. Por volta de 9h30, a equipe da Força Tática, em diligências pelo bairro Vila Santana, visualizou os dois suspeitos e realizou abordagem. Em busca pessoal, com um dos infratores foi encontrado uma porção de cocaína. O suspeito ainda revelou que em sua casa havia mais entorpecentes guardados. No local informado, os policiais militares realizaram buscas e encontraram mais oito tabletes grandes e 11 porções médias de substância análoga a maconha. Todo o material foi encontrado dentro de uma bolsa. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Sinop, junto com os entorpecentes apreendidos, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

