Regional 21/04/2022 08:48 MT - Fazendeiro que matou onça-pintada paga fiança e ganha liberdade O fazendeiro Benedito Nédio Nunes Rondon pagou R$ 166.852,00, a título de fiança, e ganhou a liberdade. Ele é acusado de matar uma onça-pintada em Poconé (104 km ao Sul de Cuiabá), na região do Pantanal. O alvará de soltura foi expedido na tarde desta quarta-feira (20). Rondon, no entanto, vai continuar usando a tornozeleira eletrônica. Em uma nova decisão, a juíza Katia Rodrigues Oliveira havia reduzido de R$ 500 mil para R$ 166,8 mil, o montante da fiança para soltar o fazendeiro. O crime ambiental ganhou ampla repercussão depois da veiculação de um vídeo, no qual o fazendeiro aparece abraçado ao animal morto com um tiro na cabeça. Na segunda-feira (18), foi determinada a soltura dele, mediante pagamento de R$ 500 mil, em até 24 horas, e uso de tornozeleira eletrônica. Benedito Rondon não fez o pagamento dentro do prazo estabelecido e teve o alvará de soltura suspenso. A defesa do fazendeiro entrou com um pedido de liminar, alegando que o valor fixado era desproporcional ao que recomenda a lei e ao tipo de crime ao qual o suspeito é acusado. Com isso, em nova decisão, a fiança foi reduzida pela magistrada. O advogado de defesa dele afirmou que Benedito é inocente e que a onça que aparece no vídeo já havia sido encontrada morta. Ele argumentou ainda que o vídeo é antigo e teria sido editado. Benedito se apresentou à Polícia Civil na companhia do advogado dele, na segunda-feira (18), após passar mais de duas semanas foragido. Na audiência de custódia, ele permaneceu em silêncio. A prisão preventiva foi determinada no dia 1° deste mês, no entanto, desde então o suspeito estava foragido. O delegado de Poconé, Maurício Maciel Pereira, informou que as investigações devem ser concluídas em um prazo de 10 dias.

