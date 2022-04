Regional 21/04/2022 09:00 Só Notícias/Guilherme Araújo Inaugurada agência da Marinha de Sinop que terá abrangência em 25 municípios fotos: Só Notícias A Agência de Capitania dos Portos da Marinha em Sinop foi inaugurada, esta tarde, na rua das Orquídeas, Jardim Primaveras (próxima ao parque florestal), com investimentos de R$ 1,9 milhão, efetivo de 20 militares entre praças e oficiais. Tem 780 metros quadrados de área construída em terreno doado pelo município. Inicialmente, a equipe desempenhará suas atividades com três embarcações, abrangendo 25 municípios – Sinop, Sorriso, Boa Esperança do Norte, Claudia, Colíder, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Ipiranga do Norte, Itaúba, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nova Cannã do Norte, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, dentre outros. O almirante de Esquadra e comandante de Operações Navais, Marcos Sampaio Olsen, explicou que os trabalhos da Marinha consistem em, “manter a autoridade marítima, com ações de segurança à navegação, salva guarda da vida humana, em rios e lagos de Sinop. Essas ações demandaram uma presença intensa da Marinha para fiscalização, não só em atividades de cunho comercial como também pesca, esporte e lazer, assegurando o cumprimento das legislações”. Olsen também destacou que a extensa rede hidroviária na região Norte exige a presença das equipes, gerando maior acessibilidade na compra de embarcações através da regularização de aquaviários. “A tendência é essa. Então, trabalharemos com um ensino profissional, orientando e formando os condutores de embarcações nos mais diversos segmentos”. O capitão-tenente que comanda a agência, Vinicius Oliveira Celestino, disse que estão previstas inspeções navais itinerantes em municípios da região. detalhou que serão ministrados cursos e treinamentos. “Faremos provas de Arrais (carteira exigida para pilotar barcos, lanchas) que é uma grande uma grande demanda na região, provas práticas no rio Teles Pires e lagos, emissão de carteiras profissionalizantes para os que tem sua renda auferida através do embarque”. O prefeito Roberto Dorner disse que “a presença da Marinha proporciona um grande ganho para o município e as outras 25 cidades. Sinop tem o privilégio de ser contemplado com a sede então é uma alegria muito grande. Eu sou também um empresário que trabalha no ramo de navegação e já tem contato com o órgão há 50 anos, então sabemos da importância. Na região do Cortado (rio Teles Pires onde muitas pessoas frequentam), a presença da Marinha vai ser muito importante com toda aquela concentração de pessoas, orientando sobre os trâmites legais”. O senador Wellington Fagundes, o deputado Nelson Barbudo, o secretário estadual de Segurança, Alexandre Bustamanete, e demais lideranças prestigiaram a solenidade.

