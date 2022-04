Regional 22/04/2022 08:31 Yuri Ramires - Gazeta Digital Vizinho tenta matar vereador em Colniza com tiro nas costas Foto: Reprodução Vereador Elci Costa Paixão (PSD), o Tatá, de Colniza, foi baleado nas costas no final da tarde de quinta-feira (21), na zona rural da cidade. O suspeito do crime é seu vizinho de terras e a motivação seria uma rixa pessoal entre eles. O atirador não foi preso. De acordo com as informações, passava das 17h20 quando a equipe foi acionada para uma tentativa de homicídio no km 20 da Linha Porteirão. Quando chegaram, encontraram a vítima sentada em um bar da região aguardando o atendimento. Ele respondeu que apesar de ter sido atingido pelo tiro, estava bem. Aos policiais ele contou que tem uma rixa com o suspeito e que já vinha recebendo ameaças de morte. Inclusive, o agressor teria o mandado ir embora da cidade para não ser morto. Hoje, para passar pela estrada, precisou diminuir a velocidade da moto para passar em um barreiro grande, quando foi surpreendido pelo suspeito armado. Tata chegou a segurar o revólver, mas o agressor apertou o gatilho. Ele acelerou a motocicleta, mas ouviu ao menos 5 disparos e em seguida, sentiu as costas ardendo. Foi quando percebeu que estava ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Caso é investigado.

Voltar + Regional