Regional 22/04/2022 10:08 Lian Lucas / Centro América Jovem é morto a tiros em complexo de quitinetes no município de Sorriso Foto: Lian Lucas Railson da Conceição Nascimento, 23 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (21), dentro de sua casa, em um complexo de quitinetes, situado na rua Tapajós, bairro Vila Bela. Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta (não foi informado modelo e cor), usando capacetes para dificultar a identificação, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Ao menos dois tiros atingiram Raílson sendo um na região da cabeça e outro nas costas. As testemunhas não souberam informar quantas armas foram utilizadas pelos agressores que fugiram após o crime. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que a vítima não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Judiciária Civil bem como a POLITEC também foram acionados para dar início às investigações.

