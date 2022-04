Regional 22/04/2022 14:14 Lian Lucas / Centro América Acidente entre caminhonete e carreta na 163 em Sinop deixa 6 feridos Fotos: Lian Lucas Pelo menos seis pessoas teriam ficadas feridas em um capotamento na BR-163 no entroncamento com a MT 220 em Sinop. Duas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e uma da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para o atendimento. Informações preliminares apontam que a camionete, modelo não revelado, onde estavam as vítimas teria colidido contra uma carreta Volvo, prata, que fazia a conversão para sair do trevo e ter acesso à rodovia estadual. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local para controlar o transito. A camionete transportava aparelhagem de som que estava sendo puxada por um reboque. As vítimas seriam de um conjunto musical Batidão do Baile de Sinop e estavam seguindo para o município de Brasnorte onde estariam se apresentando. Pelos menos dois homens e duas adolescentes, 17 e 15 anos, ficaram feridas.

