Regional 22/04/2022 16:16 Corregedoria investiga "sumiço" de drogas durante incineração em MT Foto: Divulgação A Corregedoria-Geral da Polícia Civil foi comunicada que durante a incineração de drogas realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira, na última terça-feira (19), em Cáceres, foi constatado que alguns lacres dos entorpecentes apreendidos estavam violados. Após a realização da perícia pela Politec nos invólucros plásticos foi concluído que houve a substituição, de parte do material apreendido, por outro de espécie diferente. Imediatamente, a Corregedoria da Polícia Civil, com apoio da Gerência de Operações Especiais da instituição, foi para Cáceres e deu início à correição extraordinária e inspeção do depósito onde estão custodiados outros invólucros plásticos lacrados, a fim de verificar a procedência das informações e tomar as medidas investigativas criminais e administrativas cabíveis. A Corregedoria vai instaurar inquérito para apuração e todas as providências necessárias estão em andamento até que sejam esclarecidos os fatos.

Voltar + Regional