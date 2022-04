Regional 23/04/2022 06:32 Só Notícias/Kelvin Ramirez Dois morrem e um fica ferido em grave acidente na BR-163 em Diamantino Foto: Reprodução O acidente envolvendo uma carreta DAF 520 e um Hyundai HR, ambos de cor branca e placas Brasil, foi no quilômetro 541 da BR-163, ocorreu, há pouco, em Diamantino (180 quilômetros de Cuiabá). A equipe da concessionária que administra a rodovia esteve no local e constatou a morte de duas pessoas (identidades ainda não confirmadas). Não foram repassadas mais informações diante da limitação de sinal de telefonia celular no local. Um terceiro ocupante de um dos veículos foi socorrido e encaminhada a uma unidade de saúde. Um outro condutor saiu ileso e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra a rodovia, acionando a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica para análises. A pista chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos por várias horas. Durante esse período, os veículos passaram por um desvio. Por volta das 18h, a concessionária informou que o tráfego foi normalizado no local.

Voltar + Regional