Regional 24/04/2022 07:03 SORRISO: PM impede furto à agência bancária e prende três homens Policiais militares de Sorriso desarticularam uma quadrilha e impediram o furto de uma agência bancária da cidade, na madrugada deste sábado (23.04). Na ação, três homens foram presos em flagrante e materiais utilizados na tentativa do crime foram apreendidos. Por volta de 02h, a PM foi acionada via 190 pelo gerente de uma agência bancária informando que visualizou, por meio de monitoramento, pessoas dentro do banco. Diante do fato, as equipes policiais se deslocaram ao endereço informado e entraram no estabelecimento e encontraram o teto do banco quebrado. Foram realizadas varreduras e dois suspeitos foram vistos pulando o muro da agência e entrando em um veículo Ônix branco, que aguardava pelos criminosos. Foi realizado acompanhamento pelas equipes e o automóvel foi abordado enquanto transitava em sentido à rodovia BR-163. Em busca pessoal aos homens, nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria no carro, os policiais encontraram uma lanterna e uma quantia de R$ 144,00 em dinheiro. Questionados, os suspeitos confessaram a intenção de furtar a agência bancária e que nesta ação eles teriam ido ao local apenas para fazer reconhecimento do banco. O suspeito que dirigia o carro revelou ser motorista de aplicativo e que receberia uma quantia em dinheiro para auxiliar os outros dois criminosos. Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Nenhum valor foi subtraído da agência, que sofreu apenas danos no teto.

