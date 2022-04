Regional 24/04/2022 09:07 Só Notícias Condutor bate caminhonete em poste e foge na área central de Sorriso Só Notícias/Lucas Torres) A colisão ocorreu, ontem à noite, no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Otávio de Souza Cruz. O condutor da GM S10 bateu contra um poste e posteriormente deixou o local. Um familiar do suspeito que conduzia o veículo esteve no local e foi detido após suposta tentativa de agressão a um repórter de televisão. O jovem foi conduzido a delegacia de Polícia Civil. O veículo ficou com a parte lateral frontal destruída. O condutor não foi localizado pela guarnição.

Voltar + Regional