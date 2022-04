A viatura da Polícia Civil, foi incendiada, ontem à noite, no pátio da delegacia, no bairro Cidade Nova. As chamas que destruíram completamente o veículo, foram apagadas com auxílio do caminhão auto bomba tanque do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas preliminarmente, ainda não confirmadas, um suspeito esteve no local e teria ateado fogo no veículo. Por meio de uma rede social, um jovem confessou ter sido o autor do crime.

Câmeras de segurança devem ser analisadas para possível identificação do suspeito. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.