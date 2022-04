Regional 24/04/2022 18:05 Só Notícias Violenta colisão entre caminhonete e carro deixa 3 mortos em Terra Nova do Norte O grave acidente foi esta manhã, entre uma Toyota SW4 prata e o Fiat Uno branco, em uma estrada na área rural em Terra Nova do Norte (154 quilômetros de Sinop). O casal e uma criança (identidades ainda não confirmadas), que estariam no Uno faleceram no local. A confirmação foi feita ao Só Notícias pela Polícia Civil. Outra criança que estava no veículo foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal. O atual estado de saúde dela não foi divulgado. O condutor da caminhonete ficou ferido e também foi encaminhada a unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros de Colíder chegou a ser acionado para ajudar na ocorrência. As vítimas residiam em Terra Nova. A Polícia Civil de Terra Nova e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop estiveram no local para iniciar as análises necessárias e vão esclarecer as causas do acidente que ainda não foram apontadas.

