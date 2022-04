Regional 24/04/2022 18:45 Diario de Cuiabá MT - Homem é executado a facadas; assassino pinta cruzes com sangue Roger André Soares da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto com cerca de 30 de perfurações de faca, na noite de sexta-feira (22), em uma casa, no bairro Parque Cuiabá, na Capital. Foram, segundo agentes da Perícia Oficial do Estado (Politec), mais de 30 facadas. Depois de matar Roger, o assassino ainda usou o próprio sangue da vítima para desenhar cruzes nas paredes da casa. O corpo também foi encontrado com os pés sobrepostos e os braços abertos, como se estivesse em um crucifíxo.

Segundo os primeiros levantamentos de policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo foi achado por uma mulher da família do dono da casa, que alugava para o suspeito, identificado como J.D.A., de 36 anos.

Assim que a Polícia chegou à casa, a mulher também compareceu. Ela contou que não conhece o inquilino, mas sabe o seu apelido. Sabe, ainda, que ele mora na mesma com o avô dele, na casa alugada por um homem que estaria viajando.

A mulher contou ainda, que, na tarde da última sexta-feira, uma pessoa disse que a ex-esposa do inquilino ligou para ela e pediu que fosse até a casa e olhasse se estava tudo bem no local.

Ela foi e encontrou a casa toda suja de sangue. Logo viu o homem morto, coberto por sangue. Assim, ela chamou a Polícia. Ela disse que não conhece a vítima. O inquilino não estava no local. Policiais da DHPP informaram, neste domingo (24), que já identificaram o principal suspeito, e que podem representar pela prisão preventiva dele, a qualquer momento.

