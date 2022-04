Regional 25/04/2022 05:50 Gazeta Digital PRESO EM LUCAS: Jovem alega que apanhou da polícia e ateou fogo em viatura 'tremendo de raiva' Jovem de 22 anos foi preso na manhã deste domingo (24), em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá), após ter ateado fogo em uma viatura da Polícia Civil que estava no pátio da delegacia na noite de sábado (23). O rapaz confessou a autoria do crime em suas redes sociais, afirmando que foi agredido por dois policiais ao ser pego com seda para fumar maconha no bolso. Passava das 22h de sábado quando os servidores da Polícia Civil que estavam de plantão na delegacia ouviram um estouro. Quando saíram para verificar, perceberam que a viatura que estava estacionada na rampa, do lado de fora, já estava sendo tomada pelo fogo. Corpo de Bombeiros foi acionado e enquanto se deslocavam, os servidores tentaram controlar o fogo com os extintores. Porém, sem sucesso. O incêndio consumiu toda a viatura e só foi controlado com a chegada do caminhão dos bombeiros. O prédio da delegacia não ficou destruído. Foi necessário o trabalho da perícia. Até aquele momento, ninguém sabia que se tratava de um atentado contra os policiais. Desabafo nas redes Por volta das 22h34, morador da cidade de 22 anos postou em sua página na rede social assumindo a autoria do crime. “Nem precisa procurar quem tacou fogo na viatura fui eu”, disse ele na publicação. Na postagem, ele conta que foi abordado por policiais e que eles o agrediram “simplesmente eu estar com uma seda. Nem meu pai bate em mim, eu tenho ansiedade e uso controladamente a maconha como remédio e não é por isso que devo ser agredido”, disse ele. Ele ressaltou que não estava portando droga e nem mesmo estava fumando no local. Afirmou ainda que não iria colocar fogo em outra viatura e que a atitude foi tomada no momento em que ele estava “tremendo de raiva”. Ele termina afirmando que se entregaria às 9h deste domingo (24), na frente da Lótus.

