Regional 25/04/2022 15:58 Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Peixoto de Azevedo Em uma ação, os suspeitos também foram autuados por corrupção ativa ao tentarem subornar os policiais Policiais militares de Peixoto de Azevedo prenderam cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, durante ocorrências registradas no último fim de semana pela Operação Triênio. Nas ações, foram apreendidas mais de 11 quilos de drogas e uma arma de fogo, além de uma quantia de R$ 19 mil em dinheiro. Conforme as informações dos boletins de ocorrências, na noite de sexta-feira (22), policiais militares da Agência Regional de Inteligências e da Força Tática, receberam informações sobre um estabelecimento onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. No local, um suspeito foi abordado e com ele encontrado grande quantidade de porções de substâncias análogas à cocaína. Questionado sobre os entorpecentes, o criminoso revelou que em uma residência próxima havia mais drogas. No endereço informado, os policiais militares prenderam mais um suspeito e apreenderam mais alguns tabletes de substância análoga à maconha e uma quantia de cerca de R$ 19.000.00 em dinheiro. Os suspeitos ainda revelaram mais uma residência, na mesma rua, onde teria mais entorpecentes. No imóvel, um terceiro criminoso foi preso e mais oito tabletes de drogas foram encontrados no quintal da casa. A quadrilha ainda tentou oferecer a quantia em dinheiro como suborno aos policiais e foram encaminhados para a Delegacia da cidade, sendo autuados também por corrupção ativa. Ainda durante a operação, na tarde de sábado (23), as equipes foram acionadas pela Polícia Militar do Pará, sobre a localização de três suspeitos foragidos do Estado, que estariam na cidade de Peixoto de Azevedo. Segundo a denúncia, os criminosos estariam com armas de fogo e comercializando drogas na região. Os suspeitos foram vistos em um bar, no bairro Mãe de Deus, e empreenderam fuga para o interior do estabelecimento. As equipes realizaram varreduras nos cômodos do local, momento em que um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que revidaram a injusta agressão. O suspeito ferido foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois criminosos, um homem e uma mulher, foram detidos no mesmo local. Com a dupla, foi apreendido uma arma de fogo calibre .357 e porções de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da cidade, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

