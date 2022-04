Regional 25/04/2022 16:01 Condenado a 28 anos de prisão por estupro de enteadas em MS é localizado em Juína A prisão é definitiva; o crime ocorreu em 2011, na cidade de Costa Rica, interior de Mato Grosso do Sul A equipe da Delegacia de Juína prendeu no fim de semana um homem de 48 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no estado de Mato Grosso do Sul. O foragido foi condenado a 28 anos de prisão, com decisão que não cabe mais recurso, pelo crime cometido contra as duas enteadas, menores de idade, em 2011, na cidade de Costa Rica. R.J.B. foi localizado no sábado (23), em sua residência, no bairro Módulo 6, em Juína. Os investigadores receberam informações da Polícia Civil em Rondonópolis que condenado, que é pastor, estaria na cidade. Após diligências, os policiais de Juína conseguiram identificar a residência do foragido e realizaram a prisão dele, conduzindo-o à Delegacia do Município e posteriormente ao Centro de Detenção, onde aguardará manifestação da Justiça sobre o recambiamento ao estado de origem.

