Regional 25/04/2022 18:25 www.juinanews.com.br Em Colniza, homem mata a esposa a facadas, joga corpo em lixão e ateia fogo Um crime bárbaro e violento de feminicídio foi registrado neste final de semana na cidade de Colniza, Mato Grosso, em que a vítima, Ângela Rocha Pereira foi morta a golpes de faca e teve seu corpo jogado no lixão da cidade e depois incendiado. O principal suspeito deste crime é seu esposo Abinadab Costa Moraes que não foi encontrado pela polícia local. O crime só foi descoberto neste domingo, dia 24, próximo do meio dia depois que um senhor que faz coleta de materiais recicláveis se deparou com um corpo de uma pessoa no lixão e imediatamente ligou para a polícia militar e pediu para que a guarnição averiguasse. Ao constatar que se tratava do corpo de uma pessoa, a Polícia Civil foi chamada para os procedimentos necessários. Segundo as primeiras investigações, a vítima, de 22 anos, e mãe de dois filhos, foi morta em casa pelo marido, e após ter o corpo jogado no aterro sanitário o suspeito na tentativa de ocultar o crime ateou fogo no corpo da moça e fugiu da cidade. A delegacia de Colniza está mobilizada para localizar e prender o principal suspeito deste crime violento.

