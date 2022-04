O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou o prazo de 5 dias para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso dar explicações sobre as queixas detalhadas pela defesa da adolescente que matou Isabele Ramos sobre o tratamento dado à menor no Lar Menina Moça, em Cuiabá.

Na decisão, proferida nesta segunda-feira (25), o ministro leva em consideração denúncias feitas pela defesa de que a menor foi submetida a um interrogatório com a tia de Isabele. Em relação a essa situação, o ministro cita que a defesa denunciou que a menor teria sido tirada do Lar Menina Moça, no Complexo Pomeri, em um carro com o adesivo "#Nãofoiacidente" e levada para um interrogatório no Capsi.

Além desta suposta irregularidade, Fachin questionou ainda as denúncias de que a atiradora recebeu comida estragada e ficou sem água no Lar. Há também apontamento de que a menor não foi escrita no ENEM, mesmo tendo liberação para fazer a prova.

A decisão se dá no bojo do pedido de habeas corpus impetrado pela defesa. Mesmo com a negativa do recurso, o ministro determinou que a 2ª Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá preste as informações sobre as denúncias.

O caso

Isabele Guimarães Ramos, 14, foi morta com um tiro no rosto, em 12 de julho de 2020, quando estava na casa da então melhor amiga, uma adolescente que também tinha 14 anos na época do crime. A atiradora alegou que o disparo que matou Isabele foi acidental, no entanto, o inquérito da Polícia Civil concluiu que o homicídio foi doloso, ou seja, com intenção de matar.