Regional 26/04/2022 07:03 Câmara de Sorriso repudia Netflix por filme com cenas de pedofilia Moção de repúdio foi apresentada pela vereadora Jane Delalibera Por discordar do conteúdo do filme “Como se tornar o pior aluno da escola” disponível na Netflix, a vereadora Jane Delalibera (PL) apresentou a Moção de Repúdio 07/22 à plataforma pela exibição da peça cinematográfica. Segundo ela, o filme apresenta cenas de pedofilia que ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Além de crianças não poderem trabalhar, mesmo recebendo cachê, jamais poderiam participar de um filme com esse conteúdo que tem, como consequente, relação com a corrupção, assédio sexual, assédio moral e constrangimento de menores”, defendeu a parlamentar, acrescentando que a sociedade em geral não deve compactuar com esse tipo de ação. Na opinião da vereadora, a liberdade de expressão não pode, jamais, transgredir os parâmetros da constituição. “Precisamos respeitar os limites e lamentamos que essa peça ainda esteja em exibição”, finalizou.

