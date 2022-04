A Polícia Civil de Mato Grosso faz buscas pelo suspeito do homicídio qualificado que vitimou Ângela Rocha Pereira, 23 anos, no último fim de semana na cidade de Colniza (a 1.065 km de Cuiabá), na região noroeste do estado.

O suspeito do crime, de 24 anos, é convivente da vítima e fugiu levando a filha do casal, de um ano e meio de idade. Ele teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (26.04) pelo juízo da Comarca de Colniza após representação encaminhada pelo delegado Bruno França Ferreira, com parecer favorável do Ministério Público.

As equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, reuniu elementos informativos durante as diligências que levaram à autoria do homicídio.

O corpo de Ângela foi localizado na manhã de domingo (24), em um lixão de Colniza. O corpo foi encontrado por um catador que coletava material para reciclagem e acionou imediatamente a Polícia.

A vítima apresentava ferimentos causados por arma cortante e sinais de queimaduras pelo corpo. Foram identificados 14 ferimentos e o corpo não estava em decomposição, mas sim, parcialamente queimado.

As buscas continuam para localização e prisão do foragido, com equipes em diligências em diferentes cidades do estado.