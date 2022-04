Regional 26/04/2022 17:22 Revitalização da estrutura da PRF é inaugurada em Sorriso A Polícia Rodoviária Federal (PRF) passa a contar com uma estrutura física e predial mais estruturada na região de Sorriso, onde foi inaugurada na manhã desta terça-feira (26.04.2022) a reforma da Unidade Operacional (UOP) instalada no km 733 da BR-163. O projeto de revitalização foi idealizado pela Concessionária Rota do Oeste e a obra orçada em R$ 1,6 milhão, custeada pela verba de Segurança e Reaparelhamento da PRF, prevista no contrato de concessão. Uma estrutura mais confortável e segura para a PRF e para todos que percorrem a BR-163, no norte do Estado, era um anseio antigo de quem atua na região. O chefe da 6ª Delegacia em Sorriso, Inspetor Leonardo Ramos, comenta que desde 1994 a PRF aguardava a revitalização predial, que já estava bastante antigo e com problemas de diversas naturezas, precisando da substituição da parte elétrica, hidráulica e uma reformulação estrutural de forma ampla. Ramos frisa que a unidade da PRF de Sorriso é responsável pelo monitoramento de 480 quilômetros da BR 163, trecho em que tem a missão de prestar atendimento às ocorrências de todas as naturezas, principalmente, as que envolvem crimes ambientais e fiscalização de trânsito. “A revitalização dos prédios oferece melhores condições de trabalho para a Polícia e a possibilidade de um acolhimento mais eficaz a quem busca atendimento na PRF. Agora podemos atender melhor quem precisa de nós”. Para atender às necessidades da PRF e de quem percorre a BR-163, a Rota do Oeste elaborou o projeto de reforma e revitalização da delegacia, da UOP e ainda de um prédio desativado da instituição. A proposta foi avaliada e aprovada por uma comissão da PRF. Após essa etapa, a Concessionária contratou uma empresa especializada para dar início aos serviços que incluíram a troca de cobertura, reformulação da parte elétrica e hidráulica, reestrutura do piso e revitalização da pintura e fachada dos três prédios. “No prédio que estava desativado, passamos a ter sala de reunião e um espaço que poderá ser utilizado em ações de educação no trânsito, por exemplo. O local está disponível para o uso de Instituições parceiras, como o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que já tem o local à disposição para uso”, comenta Ramos. Ainda como parte da proposta de oferecer melhores condições de fiscalização na BR-163, a Rota do Oeste construiu uma plataforma elevada para fiscalização, fez o cercamento e iluminação do pátio de apreensão e pavimentou o estacionamento existente no local. Além do prédio da PRF em Sorriso, a Rota do Oeste já fez a reforma e a entrega da estrutura existente em Rondonópolis. Atualmente, a Concessionária atua na revitalização do Posto da Serra de São Vicente e está na fase de licitação para contratação da empresa que vai realizar a obra na unidade de Diamantino.

