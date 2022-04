Regional 27/04/2022 06:21 Polícia Civil prende em zona rural de Matupá investigado por estupro de adolescente O mandado foi cumprido em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Matupá A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu nesta terça-feira (26.04), um homem de 54 anos suspeito de estupro contra uma adolescente de 15 anos. A vítima morava com o suspeito e ele teria abusado sexualmente dela desde os sete anos de idade. O autor do crime era marido da avó da vítima.

O mandado de prisão foi cumprido em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Matupá. O suspeito foi preso em uma chácara, na estrada Linha Maravilha, zona rural de Matupá.O delegado Geordan Fontenelle explicou que o crime de estupro foi comprovado por meio de exame de corpo de delito realizado pela Perícia Oficial e Idenntificação Técnica do Estado (Politec). O mandado de prisão foi expedido nesta terça-feira e cumprido em menos de uma hora após a emissão.

