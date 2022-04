Regional 27/04/2022 07:39 G1MT Motorista é indiciado por cinco crimes após causar a morte de duas pessoas ao dirigir na contramão em MT De acordo com a Polícia Civil, somadas, as penas podem chegar a até 47 anos de prisão. Foto: Reprodução O investigado que causou a morte de uma diarista e um motorista por aplicativo em um acidente na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande (MT), no dia 8 deste mês, foi indiciado por cinco crimes, segundo a Polícia Civil. O homem dirigia embriagado e na contramão quando bateu de frente com outro veículo em que estavam as vítimas. De acordo com a polícia, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) indiciou o motorista no dia 18 deste mês. Ele foi indiciado por homicídio doloso por duas vezes, lesão corporal dolosa por duas vezes, omissão de socorro, fuga de local e embriaguez ao volante. Segundo a polícia, somadas, as penas podem chegar a até 47 anos de prisão. Devido a não conclusão dos laudos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), foi solicitada a dilação de prazo ao Poder Judiciário, ou seja, um prazo extra para a conclusão do inquérito policial. O acidente A diarista Marcelene Lucia da Silva Pereira, de 39 anos, e o motorista por aplicativo Igor Rafael dos Santos, de 22 anos, morreram em um acidente de trânsito, no dia 8 deste mês. A filha da diarista, de 5 anos, também estava no veículo e sobreviveu. Após o acidente, a menina foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. Um carro em alta velocidade atravessou a pista na contramão e bateu de frente com o veículo em que a mãe, Igor e a filha estavam. O motorista do outro veículo foi preso e não teve direito à fiança. Cortejo Colegas de Igor fizeram um cortejo até o Cemitério Municipal Souza Lima, na comunidade Bonsucesso, em Várzea Grande (MT). A categoria se organizou para apoiar a família e pedir justiça pela morte do motorista por aplicativo. Cerca de 300 veículos acompanharam o cortejo. Igor deixou dois filhos. Motoristas participaram de cortejo — Foto: Guarda Municipal de VG

Voltar + Regional