Regional 27/04/2022 08:16 Angela Fogaça/Nortão Online PM localiza 5 kg de drogas em residência em Peixoto de Azevedo A equipe de Força Comando da Polícia Militar, durante o patrulhamento tático no município de Peixoto de Azevedo realizou durante uma abordagem, a apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes. O fato ocorreu no bairro Mãe de Deus. Durante busca pessoal em um suspeito, foi localizado nas roupas dele, dois invólucros de entorpecentes e uma quantia de R$750. Durante busca domiciliar na casa do suspeito, foi localizado aproximadamente 5 kg de drogas, sendo uma pedra grande de pasta base de cocaína; 08 pedaços grandes de maconha e um tablete de maconha. Foram encontradas ainda uma balança de precisão e uma caderneta contendo anotações da comercialização de drogas.

