Regional 27/04/2022 15:56 Anderson Hentges, TV Centro América 89% da população come fora de casa pelo menos uma vez na semana em Sinop A pesquisa também aponta que mais de 80% da população de Sinop usa os aplicativos de delivery para pedir comida. Foto: Reprodução Uma pesquisa do Centro de Informações Socioeconômicas da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, mostra que 89% da população de Sinop, no norte do estado, come fora de casa pelo menos uma vez por semana. Segundo o estudo, mais de 30% come fora até duas vezes por semana. A estudante Darlene Henz conta que está dentro da estatística e que come fora de casa quase sempre. "Geralmente eu estudo pela manhã, trabalho a noite, aí sempre que tenho um tempinho prefiro sair, comer fora. A pandemia da Covid-19 tem mudado os hábitos dos moradores de Sinop e um deles é em relação a alimentação. O reflexo dessa mudança nos hábitos de alimentação pode ser visto nos restaurantes e lanchonetes. O incremento nas vendas é de aproximadamente 30%. O proprietário de um restaurante, Jonathan Vaci, conta que já percebeu esse aumento. "Percebemos que desde quando foram flexibilizadas as medidas da pandemia, tem mais gente frequentando, tanto na fila quanto nas mesas. Percebemos claramente que tem mais público", afirma. Segundo o economista Lidomar Pegorini, a pesquisa confirma a percepção em relação às mudanças de hábitos de consumo da população. "Ao longo das últimas décadas o brasileiro tem trabalhado mais, se envolvido em mais atividades. Além disso, o deslocamento nas cidades agora é maior, mais demorado. O tempo das pessoas passa a ser mais valioso, um termo que na economia chamamos de custo de oportunidade. As pessoas optam pela alimentação fora de casa pela praticidade", explica. E para quem não quer, ou não tem tempo de ir até um restaurante, os aplicativos de delivery são alternativas. A pesquisa também aponta que mais de 80% da população de Sinop usa os aplicativos para comprar a alimentação. "Isso trouxe comodidade para as pessoas. Muito não estavam acostumados com isso e acabaram se adaptando com essa comodidade que o aplicativo traz, de você pedir comida, farmácia, supermercado, tudo na palma da mão. Mesmo agora com o comércio voltando a abrir normalmente, as pessoas continuam fazendo seus pedidos porque entenderam a facilidade que isso traz pra ela e o ganho de tempo no dia-a-dia", afirma o proprietário de aplicativo de delivery, Thiago Rui A advogada Ismaili Donassan conta que a praticidade de pedir comida em casa também a atrai. "É um hábito que eu me sinto a vontade depois de um dia de trabalho, comendo um lanche ou uma comida que seja, pedindo por aplicativo. Vou buscar de shorts e chinelo e ali eu pego [a comida] e fico de boa", conta.

