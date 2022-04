Regional 27/04/2022 16:24 Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa Claudinei destina emendas e recebe demandas da segurança pública em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O deputado estadual Delegado Claudinei (PL) reuniu com o prefeito Edemilson Marino (PP) e vereadores de Nova Monte Verde para formalizar as emendas parlamentares destinadas para os setores da cultura e saúde que vão beneficiar a população da cidade. Na oportunidade, o parlamentar também tratou de demandas na área de segurança pública com representantes da Polícia Militar e Civil do município. “Só tenho que agradecer a recepção que nos foi dada. Ano passado, os vereadores pediram a emenda parlamentar de R$ 50 mil para a aquisição de instrumentos musicais para atender a área social e cultural. E hoje, com o prefeito, destinamos a emenda de R$ 150 mil para o setor da saúde, em que ele vai verificar se vai ser adquirida uma ambulância ou um veículo. E que ele nos ajude a fazer a gestão junto ao governo estadual para não haver atraso na liberação do recurso para o devido pagamento para ajudar a saúde do município”, declarou Claudinei. Edemilson disse que foi uma satisfação recepcionar o parlamentar e receber os recursos para Nova Monte Verde. “Sempre digo que estamos com as portas abertas para receber benefícios e trabalharmos para que a população seja atendida, indiferente de partido político. Vamos fazer essa gestão junto ao governo do Estado e acredito que vai nos atender com essas emendas. Esses recursos é um motivo de alegria e deixamos em nome da população os nossos agradecimentos”, explanou o gestor municipal. Segurança Pública Na oportunidade, foi apontado que a segurança pública do município apresenta várias necessidades e teve a presença do subcomandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), 2º Sargento Ferreira, escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), Francisco Ferreira e o presidente do Conselho de Segurança Comunitária (Conseg) de Nova Monte Verde, Juvenal da Silva. “O município é carente de policiais. Falta de servidores. O efetivo é um problema. A gente também tem carência de infraestrutura. A área de infraestrutura temos uma viatura Duster e a zona rural é muito grande. Seria preciso uma camionete. Ajudaria muito nos trabalhos. Também temos um projeto em andamento, com a parceria entre a prefeitura, Câmara de Vereadores e Conseg para instalar câmeras de monitoramento no município para ajudar no processo investigativo”, explica o 2° Sargento Ferreira. Após a reunião, o parlamentar conheceu as estruturas do 3º Pelotão da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia do município que também carece de pessoal. Também, acompanharam a visita do deputado - os vereadores Silvana da Silva Maria (Patriota), Manoel Zufino da Silva (PP), Éder Fernandes da Silva – conhecido por "Éder Mineirinho" (PSB), "Zé da Baiana" (PSB), Evilázio Maltezo (Patriota), Scarlett Marina (MDB) e Francisco Antônio Sevallo (MDB).

