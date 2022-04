Um homem chegou a ficar desacordado e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, após sofrer uma queda de moto. O acidente ocorreu, há pouco, no bairro Residencial Brasília. O homem pilotava uma Yamaha YBR preta, quando, na rotatória do cruzamento entre as ruas João Pessoa e Rute de Souza, acabou perdendo o controle da direção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima desacordada. O motociclista estava sozinho e foi conduzido para o hospital regional.

Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques (foto: Só Notícias/Fabiano Marques)