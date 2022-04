A Polícia Civil em Brasnorte esclareceu o homicídio que vitimou uma jovem, no último fim de semana e identificou todos envolvidos no crime que chocou a cidade. Quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram presas em flagrante por posse ilegal de munição, tráfico e associação para o tráfico de drogas, e um deles por integrar organização criminosa.

Elen Nascimento Silva, de 21 anos, foi encontrada morta no meio de uma plantação na zona rural do município. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo e estava com as mãos amarradas. Elen desapareceu na noite do dia 19 de abril, quando saiu de casa e não deu mais notícias. A mãe dela procurou a Polícia no dia seguinte e registrou um boletim pelo desaparecimento.

O delegado de Brasnorte, Eric Márcio Fantin, explica que a equipe da Delegacia da Polícia Civil de Brasnorte reuniu diversos elementos informativos em mais de 100 horas ininterruptas de investigação que apontam o envolvimento de vários suspeitos no assassinato. Os envolvidos identificados na investigação responderão pelo homicídio e também por integrar organização criminosa. O delegado destaca que a investigação prossegue para colher outras informações que vao subsidiar o inquérito instaurado.

Entre os presos estão a mãe e dois filhos, autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Um deles é o jovem que teria um envolvimento afetivo com a vítima.

Elen foi atraída até uma residência em Brasnorte na noite da dia 19 de abril por um dos suspeitos. Na residência, onde estavam outras membros do grupo criminoso, ela teve a morte decretada por integrantes de uma facção porque teria feito um vídeo em que faz um sinal que, supostamente, seria de um grupo rival. Elen foi então levada em um veículo até o local onde foi morta, na Estrada do Perobal, zona rural da cidade. No local, ela foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo.