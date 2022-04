Regional 29/04/2022 06:52 Só Notícias/Luan Cordeiro Guarantã do Norte terá shows de Diego e Arnaldo, e Brenno Reis e Marco Viola no aniversário Foto: Reprodução As duplas de sertanejos Diego e Arnaldo, e Brenno Reis e Marco Viola também animarão o aniversário de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), que é comemorado em 2 de junho. Os extratos das contratações foram publicados no portal da transparência. Diego e Arnaldo são donos dos sucessos “Sofri em Dobro”, “Relógio Parado”, “Se eu te Procurar”, dentre outros, com um estilo universitário, mas com a famosa sofrência. Eles foram contratados por R$ 135 mil. Já Brenno Reis e Marco Viola são conhecidos pelas famosas modas de viola e vozes inconfundíveis, com músicas como “Pode Voltar Paixão”, “Portugal”, dentre diversas outras. Para a contratação, o executivo investiu R$ 80 mil. Ainda não há confirmação do local em que os shows serão realizados, mas a entrada será gratuita. Conforme Só Notícias já informou, a prefeitura também contratou o cantor gospel Mattos Nascimento para o aniversário do município. Aos 67 anos, ele é um dos mais renomados cantores do estilo no Brasil.

Voltar + Regional