Regional 29/04/2022 07:35 Nortão Online Motorista fica ferido ao atropelar bovino em estrada de Colíder Um condutor sofreu vários ferimentos ao colidir seu veículo, um Ford Fiesta, com um boi na tarde de ontem, quinta-feira (28), em Colíder. O acidente ocorreu na estrada que dá acesso à usina. O animal atravessou na frente do carro e o motorista não conseguiu desviar. O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao hospital regional. O animal morreu no local. O dono não foi identificado.

Voltar + Regional