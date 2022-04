Regional 29/04/2022 14:51 Motorista embriagado é preso após capotar o veículo e agredir bombeiros em Sorriso A Polícia Militar prendeu o homem, de 33 anos, hoje de madrugada, após capotar o GM Prisma e ser flagrado conduzindo o veículo embriagado. Ele ainda teria agredido militares do Corpo de Bombeiros, na Unidade de Pronto Atendimento ao ser questionado se teria bebido. De acordo com o registro de ocorrência, a guarnição da PM foi acionada para se deslocar até o local do acidente, onde o suspeito estava desacordado. Mais tarde, a equipe foi novamente chamada, dessa vez para Unidade de Pronto Atendimento, onde o condutor estava em atendimento médico. A PM foi informada pelos bombeiros que o suspeito se exaltou e desferiu golpes no rosto e no pescoço do militar. Os policiais precisaram fazer o uso da força física para conter o suspeito, que seguiu fazendo ameaças. Ao sinalizar que teria ingerido bebida alcoólica, a Guarda Municipal foi acionada e constatou através teste do etilômetro (bafômetro) 0,75 miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões, que configura o crime de embriaguez. Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Só Notícias/Kelvin Ramirez com Lucas Torres de Sorriso (foto: Só Notícias/Lucas Torres)

