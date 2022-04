Regional 29/04/2022 16:22 Gazeta Digital Colisão entre carros na estrada de Chapada mata 4 pessoas Um grave acidente envolvendo dois veículos, uma Chevrolet Trailblazer e um Palio Weekend, deixou pelo menos 4 pessoas mortas na tarde desta sexta-feira (29), na rodovia MT-251 entre Chapada dos Guimarães e Cuiabá, na altura do Rio Claro. Uma das vítimas tinha 14 anos. Segundo informações iniciais, 3 pessoas morreram na hora e uma foi socorrida em estado grave, mas não resistiu e veio a óbito. Imagens gravadas mostram alguns corpos no chão e os carros destruídos no meio da pista. Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local. De acordo com informações preliminares, o congestionamento de veículos já chega a 3 quilômetros. Segundo uma das testemunhas, o Palio Weekend descia a serra em alta velocidade quando ultrapassou o ônibus, bateu na traseira de um Ônix, perdeu o controle do carro, rodando na pista e se chocando de frente com a Trailblazer.

