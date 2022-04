Regional 30/04/2022 06:35 Expolucas terá shows de Maiara e Maraisa, Leonardo, Raça Negra e outros em Lucas do Rio Verde Foto: Divulgação A comissão organizadora da Expolucas anunciou, há pouco, a grande de shows nacionais da festa, que acontece de 3 a 7 de agosto. No primeiro dia, quem sobe no palco é a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, donas de sucessos como “10%”, “Medo Bobo”, “Aí eu Bebo” e outros. As irmãs mato-grossenses tem mais de 5,5 bilhões de visualizações no canal oficial do YouTube. No dia 4, quem se apresenta é o cantor Leonardo. Com quase 40 anos de carreira, é uma das vozes mais conhecidas e emblemáticas do país, dono de centenas de sucessos, como “Temporal de Amor”, “Pense em Mim”, “Liga Lá em Casa”, “Talismã”, dentre outros. No dia 5, a animação fica por conta de Joelma. A paraense já havia sido confirmada na edição da festa em 2020, que precisou ser cancelada em decorrência da pandemia. Em carreira solo desde o fim da banca Calypso, Joelma continua colecionando hits, como “Coração Vencedor”, “Game Over” e outros. Também confirmados na edição de 2020 e que cantarão agora, Felipe e Ferrari sobem no palco dia 6. São conhecidos por músicas como “A Carta de Larissa” (com quase 40 milhões de visualizações no YouTube), “A Menina de Fone”, “Tira a Mão de mim”, e outros. No mesmo dia, Raça Negra fecha a programação de shows. Formada na década de 80, a banda é uma das pioneiras do desenvolvimento romântico no pagode. Eternizaram hits como “Cheia de Manias”, “Dono do Seu Beijo”, “Estou Mal”, “É Tarde Demais”, “Deus me Livre”, e outros. A festa voltará a ter o mesmo formato de antes de pandemia do Coronavírus, com shows nacionais, rodeio, praça de alimentação, exposição de produtos e sorteio de R$ 10 mil em todos os dias. A cartela para assistir a todos os shows e participar dos sorteios será R$ 100 e começam a ser vendidas nos próximos dias. Os camarotes devem ser vendidos na próxima semana. De acordo com o presidente da comissão organizadora, Jaime Binsfeld, nos próximos dias também será realizado um “adesivaço”. “Fazer uma festa extraordinária, acima de tudo comemorar a vida e o novo momento que a gente tem a oportunidade e muitos não tiveram. Agradecer a Deus por ter essa oportunidade”. Já o prefeito Miguel Vaz, apontou que no período da exposição, o município deve receber milhares de visitantes. Além disso, a festa comemora também os 34 anos de emancipação política de Lucas e 40 de fundação. “É um show popular, evento popular, onde é tradicional todas as famílias participarem. A gente tem uma expectativa muito boa e daremos todo o apoio necessário para que saia a contento da população”. Só Notícias/Luan Cordeiro e Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde (fotos: assessoria - atualizada às 15:04h)

