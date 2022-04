Regional 30/04/2022 14:40 Só Notícias Seis pessoas são baleadas durante tiroteio em bar em Sorriso foto: Só Notícas Seis pessoas foram baleadas, hoje de madrugada, em um bar localizado na rua Tangará, no bairro São Domingos. Cinco delas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio de uma viatura da secretaria de Saúde, e encaminhadas ao Hospital Regional. Outra vítima teria sido levada por populares à Unidade de Pronto Atendimento. De acordo com informações da Polícia Militar, quatro homens desceram de um VW Gol prata e efetuaram diversos disparos. Segundo o boletim de ocorrências foram três adolescentes baleados, de 15, 16 e 17 anos, além de três jovens, dois de 19 e um de 25 anos. Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas. A Polícia Militar esteve no local para coletar informações com testemunhas. O caso segue em investigação pela delegacia de Polícia Civil para tentar identificar os suspeitos. Aproximadamente 15 munições de pistola calibre 380 foram encontradas no bolso de uma das vítimas. Nesta sexta-feira, em Sorriso, um jovem foi esfaqueado no Jardim Primavera. No bairro Novo Horizonte, um homem levou tiro na cabeça e o criminoso fugiu de moto. O delegado Getúlio Daniel confirmou que foi requerida a prisão preventiva do jovem, de 20 anos, acusado de tentar uma mulher, de 39 anos, esta semana, no bairro Topázio

