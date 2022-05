Regional 01/05/2022 06:31 Redação I Nativa News Motorista morre após carro bater em carreta estacionada em Lucas do Rio Verde CenarioMT Uma jovem identificada pelo nome de Ana Carolina Boscoli, 27 anos, morreu após sofrer grave acidente de trânsito em Lucas do Rio Verde (MT). A jovem conduzia uma picape GM S-10, que bateu na traseira de um caminhão que estava parado. A colisão aconteceu na Rua Tupanciretã, no bairro Menino Deus. A informação sobre a morte de Ana Carolina foi confirmada ao CenarioMT pela Polícia Judiciária Civil. Ana chegou a ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros (13ªCBM) e encaminhada para o Hospital São Lucas, onde faleceu logo após dar entrada na unidade. A Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC – está no local para colher elementos que possam auxiliar a Polícia Civil a esclarecer a dinâmica do acidente.

