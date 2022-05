Regional 01/05/2022 10:58 G1MT Homem é morto a tiros por suposto cliente de conveniência em Sinop Câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime. Pelas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito entra no local já com a arma na mão e atira contra a vítima, que não tem tempo de reação. Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de uma conveniência no Bairro Jardim Imperial, em Sinop, no norte do estado, na madrugada deste domingo (1°). O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito da vítima. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o atirador usava uma tornozeleira eletrônica. Ele chegou na conveniência acompanhado de mais duas pessoas, em um carro branco. Pelas imagens registradas, é possível ver o momento em que o suspeito entra no estabelecimento já com a arma na mão e atira contra a vítima, que não tem tempo de reação e cai no chão. O suspeito e os comparsas dele fogem do local, em seguida. A polícia informou que conseguiu localizar o atirador logo em seguida, após checagem da placa do veículo que ele estava na conveniência . Em uma casa da região, os policiais encontraram um dos comparsas do suspeito, que afirmou que apenas dirigiu o carro para um outro colega praticar o crime. Ele disse ainda que o suspeito estava escondido na laje da casa dele. Arma usada no crime foi apreendida pela polícia — Foto: Polícia Militar Após um cerco policial, o suspeito foi visto pulando telhados e muros de casas vizinhas para tentar fugir, no entanto, os policiais conseguiram imobilizá-lo e prendê-lo. O suspeito tinha várias lesões pelo corpo devido à tentativa de fuga. Segundo a PM, as imagens das câmeras de segurança confirmaram que ele era o atirador. A arma utilizada no crime foi encontrada em baixo de uma calha em cima de um telhado na casa vizinha onde ele estava. Já dentro do veículo que deu apoio no crime foram encontrados dois carregadores de pistola com 14 munições intactas calibre .40. Os dois suspeitos localizados foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda não se sabe a motivação do crime. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional