Regional 02/05/2022 06:55 Polícia Civil prende jovem e apreende dois adolescentes com grande quantidade de maconha - Foto por: PC-MT Um jovem foi preso e um casal de adolescentes apreendido pela Polícia Civil, na manhã desta domingo (01.05), em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), durante ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já os adolescentes, ambos com 16 anos, responderão ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais civis realizavam diligências investigativas quando identificaram uma residência no bairro Vila Santana I, funcionando como ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual o local passou a ser acompanhado.

Durante a vigilância do endereço a equipe apurou que havia certa quantidade de drogas armazenada no interior do imóvel.

Logo que se aproximaram da casa foi avistado dentro de um dos quartos três tabletes grandes de maconha, mais quatro porções grandes da mesma substância, além de dinheiro trocado e celulares. Na residência havia três pessoas, sendo a moradora menor de 16 anos, o namorado dela de 22 anos e mais um adolescente. Entrevistados, os suspeitos contaram que a droga havia sido adquirida na cidade de Sorriso.

Diante do flagrante os três envolvidos foram conduzidos até a Derf de Sinop, ouvidos e autuados em flagrante e ato infracional respectivamente. Após a confecção dos autos, os conduzidos foram apresentados e colocados à disposição da Justiça.

