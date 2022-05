Regional 02/05/2022 15:37 PM apreende armas de fogo e prende três homens em Peixoto de Azevedo Foto: Divulgação Policiais militares da Força Tática prenderam três homens, de 19, 29 e 53 anos, por posse irregular de arma de fogo, neste domingo (01.05), na zona rural de Peixoto de Azevedo. Os suspeitos foram denunciados por comercializar de forma ilícita o armamento. Na ação, foram apreendidos uma pistola 9mm e um revólver calibre .38, além de alguns objetos de valor. Por volta de 11h, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre o comércio irregular de armas, em um sítio, no distrito de União do Norte. Foram iniciadas diligências e os policiais militares localizaram a referida propriedade rural, onde os suspeitos estavam presentes. No local, houve revista pessoal aos homens e em busca pela residência, foram encontradas as duas armas de fogo com munições para ambos os calibres. Além disso, também foram localizados quatro relógios de grande valor, um colar de pérola e uma aliança. Ao serem questionados, os suspeitos revelaram que os objetos teriam sido subtraídos de um roubo. O suspeito afirmou ainda que estava tentando comercializar as armas de fogo. Diante dos fatos, os três homens foram encaminhados para a delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

