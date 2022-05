Regional 03/05/2022 08:05 Jornal da Cidade CARLINDA: Pescador morre ao passar mal em pescaria com amigos e família Foto: Arquivo Pessoal Uma pescaria em amigos e família terminou em tragédia na Linha 17, município de Carlinda. Alexandre, conhecido como Xodó, é um antigo morador de Alta Floresta que há oito anos mudou-se com a família para Cuiabá. Mas na semana passada resolveu dar um passeio no Rio Teles Pires e fazer o que tanto gostava, pescar, juntamente com os amigos e família. E era no rancho que estava quando na manhã desta segunda-feira teria passado mal e caído.

Um amigo disse que “ele pode ter sofrido um infarto, ataque fulminante. Ele acordou cedo e foi me levar na barranca e reclamava de dor de cabeça, mas tinha tomado remédio e melhorado. Eu então vim embora, mas quando chegava em Carlinda a mulher dele ligou dizendo que ele havia caído e que era para mim retornar com socorro pois estavam trazendo ele ao hospital. Fui com ambulância e encontramos no meio do caminho, mas parece que já tinha partido”, lamentou o amigo Elieder, por telefone.

Alexandre ainda foi levado ao Hospital de Carlinda de onde na tarde de ontem seria transladado para a Politec em Alta Floresta.

