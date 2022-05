Regional 03/05/2022 18:53 G1MT SORRISO: Adolescentes tentam entrar com arma de brinquedo na escola e são apreendidos Os alunos estavam uniformizados e a arma de brinquedo foi encontrada dentro da mochila de um deles. Foto: Reprodução/Câmara dos Vereadores de Sorriso Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos nesta terça-feira (3), ao tentarem entrar em uma escola em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, com uma arma de brinquedo. Segundo a Polícia Militar, os alunos estavam nos arredores da Escola Estadual 13 de Maio com comportamento suspeito, demonstrando nervosismo ao ver o carro da polícia. Então, os policiais teriam parado os menores e encontraram o simulacro da arma na mochila dos estudantes. Segundo a PM, os menores disseram que pegaram o ônibus escolar, mas desistiram de assistir a aula e ficariam apenas no bairro. Porém, teriam mudado de ideia e decidiram ir ao colégio. Os adolescentes estavam uniformizados e a arma falsa foi achada na mochila de um deles. Os policiais disseram que a coordenação confirmou que eles são estudantes e estavam 'matando aula'. Mas, só não conseguiram entrar por estarem fora do horário. O Conselho Tutelar e os pais dos adolescentes foram chamados para acompanhar a ocorrência. Os adolescentes foram conduzidos à delegacia.

