Regional 04/05/2022 06:19 Redação I Nativa News Autor de tentativa de homicídio em Juruena é localizado em distrito de Colniza A vítima ficou em estado grave após ser brutalmente espancada com uma pedra; suspeito tentou consumar o crime ao procurar a vítima no hospital Policiais civis de Juruena, no noroeste do estado, cumpriram nesta terça-feira (03.05) a prisão de um homem de 26 anos, procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida no município, no fim do mês de abril. A vítima, de 18 anos, foi brutalmente espancada com golpes de pedra quando estava em uma festa, na madrugada do dia 24 de abril, e deu entrada no hospital municipal de Juruena com diversas lesões na cabeça e no tórax, sendo depois encaminhada em estado grave para uma UTI. Após ser comunicada pelo hospital sobre o estado da vítima, a equipe da Delegacia de Juruena iniciou as diligências para colher mais informações sobre o crime. No local onde ocorreu a festa, os investigadores localizaram uma pedra com vestígios de sangue. Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil indicaram como autor da tentativa de homicídio uma pessoa com quem a vítima teve um relacionamento, que cometeu a agressão por supostamente sentir ciúmes. Diante da identificação e elementos que apontaram a autoria do crime, os investigadores realizaram buscas pelo suspeito, contudo, ele já havia foragido da cidade. A investigação apontou ainda que o autor do crime foi até o hospital tentando se passar por um irmão da vítima, para concluir o homicídio, contudo, a equipe médica evitou seu acesso. O delegado Mateus Rteiners representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, contra o qual já havia um mandado expedido pela Comarca de Aripuanã, também por homicídio. Após diligências para levantar o paradeiro do investigado, os policiais de Juruena o localizaram próximo ao Distrito de Guariba, no município de Colniza. Ele estava em fuga para o estado de Rondônia. A equipe da Delegacia de Juruena se dirigiu para Colniza e com apoio da unidade policial do município deu cumprimento ao mandado de prisão. “A equipe se empenhou no esclarecimento do crime e posteriormente para a localização e cumprimento do mandado de prisão, uma vez que a região tem grandes distâncias e os policiais da Delegacia não mediram esforços para chegar ao responsável pela tentativa de homicídio”, pontuou o delegado Mateus.

