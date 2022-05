Regional 04/05/2022 15:44 Só Notícias Corpo de homem é encontrado enterrado nos fundos de residência em Sorriso Divulgação O corpo de um homem, identidade ainda não confirmada, foi encontrado, há pouco, enterrado nos fundos de uma residência na rua Turmalinas, no bairro Industrial. Ele apresentava diversos sinais de agressões na região da cabeça. A investigação durou mais de 60 dias pela delegacia de Polícia Civil e apontou três adolescentes como autores do crime, que foram apreendidos hoje. “Esse fato criminoso ocorreu no início de março. A partir do registro de boletim de ocorrência dos familiares (do desaparecimento da vítima), iniciamos as diligências para identificar o desaparecimento ou indícios da prática de um crime. Durante os procedimentos policiais foi possível coletar diversos indícios que não se tratava de um desaparecimento, mas sim da prática de um crime ou um ato infracional idealizado por menores”, disse o delegado Getúlio Daniel. De acordo com Getúlio, os próprios menores indicaram o local que enterraram o homem. “Realizamos durante 60 dias coletas de diversas informações que pudessem comprovar a materialidade desse ato criminoso e indícios de autoria de quem teria praticado. Na presente data após a realização de todas as diligências e feita a constatação que realmente se tratava de um homicídio, logramos êxito em apreender os menores suspeitos e ainda relataram o local que teriam ocultado o corpo da vítima”. O delegado contou ainda que os suspeitos alegaram que a vítima estava praticando abusos, o que segundo o delegado não há nenhuma prova. “Tinham o contato com a vítima a longo prazo e eles afirmam que ela estaria realizando atos de violência em desfavor de crianças e adolescentes. No momento de raiva praticaram esses atos de violência que levaram a vítima a óbito. Vamos confrontar essas informações com as demais provas que constam no caderno policial para verificar e conseguir entregar ao Poder Judiciário e Ministério Público”. O perito criminal da Perícia Oficial e Identificação Técnica Luciano, Nogueira, esteve analisando a cena do crime. “Foi enterrado em profundidade considerável e pela quantidade de terra em cima do corpo acabou retardando o efeito de decomposição. Tinham algumas partes bastante íntegras. Estava sem camisa, muita ação de instrumentos contundentes na cabeça muito provável por pancadas, que deve ter sido a causa da morte” O perito informou ainda que não é possível saber se ele foi morto naquele local. “Pela profundidade e conservação ali não dá pra saber se ele foi morto naquele local ou se foi removido. Uma agressão com vestígio de sangue vai ser muito rapidamente absorvida principalmente pela condição de chuvas”, finalizou.

