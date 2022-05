Regional 04/05/2022 16:09 COTRIGUAÇU: Autor do homicídio de jovem morto a pauladas é preso em flagrante pela Polícia Civil Foto: Divulgação Policiais civis de Cotriguaçu, no noroeste do estado, prenderam em flagrante na noite desta terça-feira (03.05) um rapaz de 21 anos por envolvimento no homicídio qualificado de um jovem, morto a pauladas na cidade na madrugada de ontem. Eleilson de Souza Carvalho, 19 anos, foi a óbito no hospital de Cotriguaçu depois de sofrer diversas lesões na cabeça causadas por golpes com um pedaço de madeira. Ele foi encontrado em uma via pública do bairro Jardim Botânico, no início da madrugada de terça-feira. A vítima ainda conseguiu gritar por ajuda, quando uma testemunha saiu à rua e viu o rapaz já desacordado. O socorro foi acionado e Eleilson foi encaminhado pelo Samu ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Durante as diligências para esclarecer o crime, os investigadores da Delegacia de Cotriguaçu encontraram objetos pessoais perto do local do crime que auxiliaram na identificação do autor do homicídio. De acordo com o delegado Mateus Reiners, o suspeito de assassinar brutalmente o jovem tem outras passagens criminais e representa periculosidade. “A equipe de investigação se empenhou continuamente nas buscas pelo suspeito e conseguimos prendê-lo ainda em flagrante. Ele tem registros criminais por homicídio tentado, estupro de vulnerável e por desobediência”, explicou o delegado, acrescentando que o crime pode ter ligação com dívidas por drogas. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O delegado Mateus Reiners encaminhou à Justiça a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A Delegacia da Polícia Civil de Cotriguaçu continua a investigação para apurar a possível participação de outros suspeitos no crime.

