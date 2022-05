Regional 05/05/2022 06:06 Anderson Hentges, TV Centro América Carro fica prensado entre uma carreta e um caminhão-tanque e uma mulher morre na BR-163 em MT Caminhão-tanque se envolveu no acidente que matou mulher e feriu marido em MT — Foto: Reprodução Uma mulher morreu e o marido ficou ferido em um engavetamento na BR-163 nesta quarta-feira (4). O carro de passeio em que estavam foi prensado entre uma carreta e um caminhão-tanque no km 873 da rodovia federal. Segundo a polícia, o motorista foi resgatado consciente das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para atendimento no Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá. A mulher que morreu foi identificada como Tatiani Dal Canton e o marido que ficou ferido é Lucas Estefanelo dos Santos. Uma carreta com placa de Rondonópolis estava parada na rodovia desde o início da tarde por conta de um problema mecânico, um guincho auxiliava no trabalho e o tráfego estava em modalidade pare e siga. Segundo a polícia, uma outra carreta com placa do Mercosul parou e ligou o pisca alerta ao observar o veículos que estava com problema. A polícia informou que o carro de passeio também estava parado atrás dessa segunda carreta quando o caminhão-tanque, com placa de Matupá, não freou a tempo, bateu atrás do carro e o prensou contra a carreta da frente. O casal estava com o cinto de segurança dentro do veículo de passeio. Com o impacto, o carro ficou prensado entre duas carretas e o marido e a mulher ficaram presos nas ferragens. A mulher morreu no local e o marido foi levado para Sinop. O motorista do caminhão-tanque e da carreta que estava parada não tiveram ferimentos. Com o impacto o carro ficou totalmente destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec) estiveram no local e investigam o acidente.

