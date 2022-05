Regional 05/05/2022 06:11 Peixoto de Azevedo: Autor de abuso sexual contra criança é preso em flagrante pela Polícia Civil no norte do estado Uma veste da menor de idade foi encaminhada à perícia para exame de confronto de DNA - Foto por: PC-MT A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (03.05) um homem de 43 anos, suspeito de estuprar uma menina de seis anos, em Peixoto de Azevedo, no norte do estado. Áudios do aplicativo de mensagens WhatsApp revelaram que a criança teria pedido socorro para irmã relatando: “ele está fazendo alguma coisa comigo. Tô precisando muito de ajuda”. Uma veste da menor de idade foi encaminhada à perícia para exame de confronto de DNA. Os investigadores da Delegacia de Peixoto de Azevedo efetuaram diligências seguidas durante seis horas, a fim de localizar o suspeito, que foi preso na noite desta terça-feira.

O autor é esposo da avó da vítima. Ele teria cometido o crime dentro da residência, enquanto a avó da criança estava dormindo. Após o registro do flagrante, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional do município. O delegado Geordan Fontenelle representou à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

