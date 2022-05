Regional 05/05/2022 06:16 G1MT Caminhoneiro que perdeu controle na curva e caiu no Portão do Inferno em Chapada é resgatado com vida De acordo com o Corpo de Bombeiros, Daniel Francisco Sales quebrou a perna e está consciente. Foto: (Juacir Rodrigues O caminhoneiro Daniel Francisco Sales, de 65 anos, que perdeu o controle da direção nesta quarta-feira (4), na MT-251, e bateu no paredão de rochas do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, foi resgatado com vida após quatro horas preso às ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o penhasco onde o caminhão caiu é de difícil acesso e, por isso, os socorristas verificaram a melhor forma de resgatá-lo. Com isso, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado para auxiliar na operação. O resgate durou cerca de quatro horas. Segundo os bombeiros, Daniel quebrou a perna, está consciente e conversando. O trânsito na rodovia estava interditado nas duas pistas e já foi liberado. O acidente Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que O caminhão perdeu o controle da direção, bateu no paredão de rochas do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. Após a batida, ele caiu no precipício. O caminhão transportava galões de água, que caíram do veículo e se espalharam pela pista. A rodovia foi interditada nos dois sentidos. Galões d'água derrubaram na pista — Foto: Polícia Militar - MT

Voltar + Regional