Regional 05/05/2022 10:56 JUINA: motorista de caminhão pipa é cercado por bandidos e assassinado enquanto dirigia A vítima já teria sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente. Ninguém ainda foi preso pelo crime. Jeferson Aparecido Dos Santos, de 30 anos, foi assassinado a tiros, na tarde de quarta-feira (04), enquanto conduzia um caminhão pipa no bairro Módulo 06, em Juína (735 km de Cuiabá). A informação é que a vítima já teria sofrido uma tentativa de homicídio em outra ocasião. O crime foi registrado por volta das 16h30, nas proximidades de uma fábrica de tubos. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima conduzia um caminhão pipa, de uma empresa que presta serviços para a prefeitura, quando foi surpreendida por dois homens - ainda não identificados - que chegaram em uma moto. Os criminosos começaram a atirar contra Jeferson, que na tentativa de fugir dos disparos, desceu do caminhão e saiu correndo em meio a um matagal, mas foi perseguido e morto pela dupla. Após o crime, os assassinos fugiram em alta velocidade. A Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve na cena do crime e deu início aos trabalhos de apuração. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia. Conforme a PM, Jeferson teria algumas passagens criminais e teria sofrido uma tentativa de homicídio em outra ocasião. Ainda não se sabe a motivação do crime e nem a autoria. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (Com informações Juína News)

