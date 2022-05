Regional 05/05/2022 10:59 G1MT Condomínio de luxo faz ligação clandestina de água e interrompe fornecimento para bairro em Sorriso Concessionária de água da cidade registrou um boletim de ocorrência contra o empreendimento e cortou o fornecimento para o local. Foto: Reprodução Um condomínio de luxo de Sorriso, no norte do estado, fez uma ligação clandestina de água que causou a interrupção do fornecimento para o Bairro Recanto dos Pássaros. A concessionária de água da cidade registrou um boletim de ocorrência contra o proprietário do condomínio, nessa terça-feira (3), após identificar o ‘gato’. O condomínio está em fase de construção e não tem moradores, no entanto, a maior parte do empreendimento já foi construída. A casa mais custa aproximadamente R$ 1 milhão. A reportagem tentou contato com o proprietário e responsável pelas obras para falar sobre o corrido, mas não obteve retorno até esta publicação. De acordo com a Águas de Sorriso, a ligação clandestina foi feita há cerca de um mês. Nesta semana, a empresa recebeu várias reclamações de moradores do bairro onde o condomínio está localizado informando que a água não estava chegando de maneira correta às torneiras. A concessionária disse que o sistema de distribuição estava operando normalmente e com uma ótima vazão de água para aquela região. Durante uma varredura pelo bairro para identificar o motivo do problema relatado pelos moradores, os fiscais encontraram a ligação clandestina para o condomínio. O coordenador da empresa foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência. Além disso, a água do condomínio foi cortada.

Voltar + Regional