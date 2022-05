Regional 06/05/2022 07:32 Djeferson Kronbauer - Powermix Carreta carregada com pluma de algodão pega fogo na BR-163 em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer - Powermix O Corpo de Bombeiros foi mobilizado na tarde de ontem quinta-feira (05), para atender uma ocorrência de incêndio em uma carreta carregada com pluma de algodão, o fato ocorreu por volta das 16h30 no Km 594, na BR-163, perímetro urbano de Nova Mutum/MT. O motorista conduzia uma carreta Iveco Stralis, de cor branca, placa de Guaramirim/SC, sentido sul, quando foi informado que estaria saindo fumaça da carga de pluma de algodão que transportava. Rapidamente encostou o caminhão e acionou o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi contido, parte da carga foi descarregada para preservar o restante. Equipes da concessionária Rota do Oeste estiveram no local sinalizando e controlando o tráfego de veículos, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.

