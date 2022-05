Regional 06/05/2022 09:55 MidiaNews Bandidos armados invadem e rendem funcionários na Martinello em Cuiabá Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Militar; o crime ocorreu no Bairro CPA III, em Cuiabá Reprodução Quatro homem foram presos, na quinta-feira (5), suspeitos de invadirem e renderem funcionários da loja Martinello em uma tentativa de assalto, no Bairro CPA III, em Cuiabá. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que os assaltantes armados entraram e anunciaram o roubo. É possível ver pelas imagens dois criminosos, sendo um com camisa azul e máscara e o outro com camisa branca e calça. O homem de camisa branca aborda um dos funcionários e o leva para o fundo da loja. Segundos depois, o criminoso vestindo azul aparece trazendo uma fila de três trabalhadores rendidos com a mão na cabeça. A dupla coloca as vítimas deitadas no chão, porém, segundo informações da Polícia Militar, o grupo não conseguiu roubar a loja, pois alguns clientes conseguiram sair correndo do local, como é visto nas imagens. Antes que a Polícia pudesse chegar ao local, a dupla fugiu em um Gol de cor verde. A PM foi chamada pelas vítimas e logo iniciaram as buscas para localizar os criminosos. Durante a patrulha, os militares encontraram o veículo com as mesmas características descritas pelas vítimas. Havia quatro pessoas no carro, porém um deles fugiu a pé ao perceber a viatura. Os outros três suspeitos foram abordados e apresentaram resistência. No entanto, os policiais conseguiram detê-los. Ao revistar o carro, a PM encontrou duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .32 e uma pistola .40 com identificação da Polícia Civil do Pará. O trio foi preso suspeito pelo roubo da loja. Em seguida, foi solicitado apoio de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) para as buscas ao suspeito foragido. O quarto suspeito foi localizado em uma residência do Bairro CPA III, onde estava se escondendo. Ele também foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

